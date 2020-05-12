Виїхали з карантину: Київ зустрів новий робочий тиждень сильними заторами, фото — Телеграм-канала ГЄЇ

https://racurs.ua/ua/n138040-vyyihaly-z-karantynu-kyyiv-zustriv-novyy-robochyy-tyjden-sylnymy-zatoramy-karta.html

Ракурс

Затори у Києві утворилися на основних автошляхах і мостах у перший робочий день нового тижня. Сьогодні у країні пом’якшився карантин і велика кількість машин на дорогах ускладнила проїзд у столиці через велике скупчення автотранспорту.

Станом на 11.00 особливо складна ситуація на мостах — скупчення автотранспорту призвело до блокування шляхів з лівого берега Дніпра на правий. Дані Google Maps показують, що традиційно завантажені всі мости через Дніпро. Найскладніша ситуація на Північному і Південному мостах, а також мосту Патона.

Затори у Києві вранці 12 травня можна побачити і відчути на в’їздах у столицю з боку Броварів, Бучі та Софіївської Борщагівки.

У центрі столиці важко проїхати біля станцій метро «Льва Толстого», «Олімпійська» та «Либідська». На лівому березі проблеми поблизу станцій «Дарниця», «Лівобережна» та «Чернігівська».

На правому березі зупинилися кілька магістралей. Завантажені проспекти Перемоги, Бажана, Повітрофлотськи проспект і бульвар Перова. Затори спостерігаються поблизу аеропорта в Жулянах, проспекті Лобановського, вулиці Теліги і Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні почався перший етап зняття карантинних обмежень.