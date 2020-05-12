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Виїхали з карантину: Київ зустрів новий робочий тиждень сильними заторами, фото — Телеграм-канала ГЄЇ

Виїхали з карантину: Київ зустрів новий робочий тиждень сильними заторами (КАРТА)

12 тра 2020, 11:23
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Затори у Києві утворилися на основних автошляхах і мостах у перший робочий день нового тижня. Сьогодні у країні пом’якшився карантин і велика кількість машин на дорогах ускладнила проїзд у столиці через велике скупчення автотранспорту.

Станом на 11.00 особливо складна ситуація на мостах — скупчення автотранспорту призвело до блокування шляхів з лівого берега Дніпра на правий. Дані Google Maps показують, що традиційно завантажені всі мости через Дніпро. Найскладніша ситуація на Північному і Південному мостах, а також мосту Патона.

Затори у Києві, дані — Google Maps

Затори у Києві, дані — Google Maps

Затори у Києві, дані — Google Maps

Затори у Києві вранці 12 травня можна побачити і відчути на в’їздах у столицю з боку Броварів, Бучі та Софіївської Борщагівки.

У центрі столиці важко проїхати біля станцій метро «Льва Толстого», «Олімпійська» та «Либідська». На лівому березі проблеми поблизу станцій «Дарниця», «Лівобережна» та «Чернігівська».

Затори у Києві, дані — Google Maps

На правому березі зупинилися кілька магістралей. Завантажені проспекти Перемоги, Бажана, Повітрофлотськи проспект і бульвар Перова. Затори спостерігаються поблизу аеропорта в Жулянах, проспекті Лобановського, вулиці Теліги і Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе.



Затори у Києві, дані — Google Maps

Нагадаємо, що в Україні сьогодні почався перший етап зняття карантинних обмежень.

Джерело: Ракурс


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