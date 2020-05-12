Денис Шмигаль. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n138041-shmygal-nazvav-terminy-zapusku-metro-ta-mijmiskogo-spoluchennya.html

Ракурс

Карантин в Україні пом’якшили, він став адаптивним. І хоча багато українців вийшли на роботу після вимушеної карантинної відпустки, поки що немає достатніх підстав для відновлення міжміського сполучення та роботи метро.

В Україні досі щодня фіксується дуже багато фактів зараження коронавірусом, тому запуск метро і міжміського сполучення може спровокувати нові спалахи інфекції, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ефірі «Сніданку з 1+1».

На думку Шмигаля, занадто близький контакт людей у метро і міжміському пасажирському транспорті несе велику загрозу зараження, тому ці види транспорту можуть стати каталізатором поширення коронавірусу.

Прем'єр-міністр заявив, що він налаштований оптимістично і розраховує, що ближче до середини літа метро і міжміський пасажирський транспорт запрацюють.

Шмигаль уточнив, що зараз міський пасажирський транспорт працює і уряд проводить роботу з мерами міст щодо збільшення кількості рейсів громадського транспорту.

Як раніше писав «Ракурс», Шмигаль заявив, що адаптивний карантин передбачає посилення карантинних заходів лише у тих регіонах країни, де будуть фіксуватися спалахи зараження коронавірусом. В інших відносно безпечних регіонах України з 11 травня буде реалізовуватися план виходу з карантину.