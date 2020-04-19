Великдень в Україні: стало відомо, як минуло богослужіння в Свято-Михайлівському соборі під час карантину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136962-velykden-v-ukrayini-stalo-vidomo-yak-mynulo-bogoslujinnya-v-svyato-myhaylivskomu-sobori-pid.htmlРакурс
Великоднє богослужіння завершилося у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.
Віряни не змогли у цьому році особисто відвідати службу, оскільки в Україні запроваджений карантин задля недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. Богослужіння транслювали онлайн та по телебаченню.
У Свято-Михайлівському соборі службу здійснював митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Настоятель Православної церкви України привітав вірян зі світлим святом та закликав українців об'єднатися у спільній молитві.
Світле Воскресіння Христове наповнює наші серця радістю та надією. Ми йшли до зустрічі цього свята крізь непередбачувані випробування і обмеження та вперше багато вірян зустрічає його не у храмі, а у власних оселях. І все ж — зараз ми єдині у своїх прагненнях, ми зміцніли завдяки взаємній підтримці і жертовній допомозі ближнім, а наші душі відкриті назустріч Спасителеві. Проведімо ці години у спільній молитві, подякуймо Богові за цей рік у спільноті помісної Православної Церкви України. Світла і любові кожному із вас! — йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.
Великодня служба тривала понад чотири години і минула без безпосередньої участі парафіян.
Нагадаємо, цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня — найголовніше свято у православних християн. Однак через пандемію коронавірусу Кабінет міністрів заборонив усі масові святкування на час карантину в Україні.