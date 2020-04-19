Бойовики застосували міномети на Донбасі. Фото: vchasnoua.com

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На Донбасі окупанти поранили трьох бійців ООС впродовж минулої доби.

У суботу, 18 квітня, незаконні збройні формування, що підконтрольні Російській Федерації, п’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це 19 квітня повідомили в прес-центрі штабу ООС у Facebook.

Окупанти закидали мінами позиції ЗСУ поблизу Луганського — випустили 11 мін. Крім того, зафіксовані обстріли біля Травневого, Кримського, Лебединського. Внаслідок агресії троє військовослужбовців дістали поранення.

В ООС наголосили, що відкривали вогонь у відповідь і зуміли поранити щонайменше одного бойовика.

Нагадаємо, 14 квітня внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє українських військових були поранені, один воїн отримав бойову травму.