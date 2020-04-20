На Донбассе погиб украинский военный. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n137009-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-voennyy-esche-troe-raneny.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, боевики сегодня трижды обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения, еще один военнослужащий погиб.

Боевики били из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Южное, Новоалександровка и возле Марьинки. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов трое военных получили ранения. Один из них был ранен возле населенного пункта Авдеевка во время обстрелов террористов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Он получил осколочное ранение. Всех раненых доставили в медицинские учреждения и оказали им необходимую помощь, их состояние стабильное. Один военнослужащий Вооруженных сил погиб. Украинские воины открыли ответный огонь, потери боевиков уточняются.

В штабе ООС добавили, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной, режим «тишины» соблюдается. Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.

Как писал «Ракурс», также сегодня военнослужащий Вооруженных сил получил пулевое ранение.