На Донбасі загинув український військовий. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n137009-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-viyskovyy-sche-troie-poraneni.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, бойовики сьогодні тричі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів троє бійців Збройних сил України (ЗСУ) отримали поранення, ще один військовослужбовець загинув.

Бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї. Обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне, Новоолександрівки та біля Мар’їнки. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військових отримали поранення. Один із них був поранений поблизу населеного пункту Авдіївка під час обстрілів терористів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Він отримав осколкове поранення. Усіх поранених доставили до медичних закладів та надали їм необхідну допомогу, їхній стан стабільний. Один військовослужбовець Збройних сил загинув. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, втрати бойовиків уточнюються.

У штабі ООС додали, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною, режим «тиша» дотримується. Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як писав «Ракурс», також сьогодні військовослужбовець Збройних сил отримав кульове поранення.