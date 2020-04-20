21 квітня свято. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n137008-zavtra-vsesvitniy-den-tvorchosti-i-den-narodjennya-ielyzavety-ii.html

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21 квітня свято Всесвітнього дня творчості та інноваційної діяльності, організоване під егідою ООН. Воно вперше було проведене у 2002 році. Ініціатори і активісти цього дня пов’язують дату його святкування з Міжнародним днем Матері-Землі, який відзначається 22 квітня, а також з попередньою святковою датою — днем народження великого вченого, мислителя і винахідника Леонардо да Вінчі, яке святкується 15 квітня.

Засновуючи нове свято, Організація Об'єднаних Націй прагнула привернути увагу представників влади, науки і техніки, систем освіти до питання розвитку творчого мислення, створення умов для реалізації всіляких інновацій та впровадження їх у різні сфери життя людства. Саме це, з точки зору ООН, є важливим фактором успішного сталого розвитку людства і способом подолання безлічі проблем, зокрема глобального характеру, що стоять перед світом.

У Великобританії у цей день святкується национальний день чаю. Згідно зі статистикою, кожен британець щорічно заварює 2 кг сухого чаю. Також цього дня у Британії відзначається день народження королеви Єлизавети II. Цього року їй виповнюється 94 роки.

21 квітня народилися: