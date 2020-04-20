Завтра — Всемирный день творчества и день рождения Елизаветы IIhttps://racurs.ua/n137008-zavtra-vsemirnyy-den-tvorchestva-i-den-rojdeniya-elizavety-ii.htmlРакурс
21 апреля праздник Всемирного дня творчества и инновационной деятельности, организованный под эгидой ООН. Он впервые был проведен в 2002 году. Инициаторы и активисты этого дня связывают дату его празднования с Международным днем Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого ученого, мыслителя и изобретателя Леонардо да Винчи, которая празднуется 15 апреля.
Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества. Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.
В Великобритании в этот день отмечается национальный день чая. Согласно статистике, каждый британец ежегодно заваривает 2 кг сухого чая. Еще в этот день в Британии отмечается день рождения королевы Елизаветы II. В этом году ей исполняется 94 года.
21 апреля родились:
- в 1910 году — Юрий Лысенко, украинский кинорежиссер.
- в 1922 году — Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, сценарист, актер.
- в 1926 году — Елизавета II, королева Великобритании.
- в 1935 году — Александр Муратов, украинский режиссер и сценарист.
- в 1947 году — Игги Поп, известный американский музыкант, певец, композитор.
- в 1958 году — Энди Макдауэлл, американская киноактриса.
- в 1968 году — Татьяна Устинова, российская писательница, автор детективов.
- в 1987 году — Анастасия Приходько, украинская певица.