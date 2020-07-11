Трамп помиловал своего экс-советника, уничтожившего доказательства влияния России на выборы

Президент США Дональд Трамп. Фото: Twitter

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Смягчил приговор своему бывшему советнику Роджеру Стоуну президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что Стоун получил несправедливое наказание и теперь свободен.

Смягчение приговора произошло за несколько дней до того, как Стоун должен был отправиться в тюрьму отбывать наказание, передает «Голос Америки».

Экс-советника Трампа Роджера Стоуна признали виновным в ноябре 2019 года года в ложных показаниях, которые препятствовали правосудию и склоняли другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные признали неправдивыми показания Стоуна о контактах с представителями сайта WikiLeaks, чтобы получить информацию на своих политических оппонентов.

Суд в Вашингтоне приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Он должен был начать отбывать наказание уже во вторник. Также Стоун был одним из фигурантов расследования о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Белый дом заявил, что Роджер Стоун стал жертвой «мистификации» вокруг вмешательства Кремля в выборы, которая, по их мнению, активно раздувалась левыми для того, чтобы подорвать президентство Трампа.

Отметим, что Роджер Стоун дружит с Трампом на протяжении нескольких десятков лет, а также является одним из ветеранов Республиканской партии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Трамп отказался от поездки в Москву на парад 9 мая.