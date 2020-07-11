Снять карантинные ограничения на зарплаты чиновников просит Раду Зеленский — зарплата в Украине

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Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, рассмотрит законопроект № 3708, которым предлагается отменить ограничения на зарплаты судей и чиновников. Речь идет о карантинном размере максимальной зарплаты, которая не должна превышать 47 тыс. грн.

В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом Владимиром Зеленским, парламентариям предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы. В то же время ввели верхнюю границу для зарплат чиновников 13 апреля. Следовательно, если Верховная Рада поддержит этот законопроект, то 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Ограничение применяется при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Нацбанка, а также другим должностным и служебным лицам, сотрудникам, оплата труда которых регулируется специальными законами, — говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина. Нардепы 13 апреля внесли изменения в госбюджет, которыми на время карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат («минималка» сейчас составляет 4723 грн).

Кабмин также ограничил зарплату для руководителей исполнительных органов власти и членов наблюдательных советов госкомпаний. Позже Высший совет правосудия заявил, что ограничения судейского вознаграждения нарушают конституционные гарантии независимости судей.

В то же время, в мае сообщалось, что члены Центризбиркома, на которых также распространяется аналогичное ограничение максимального размера зарплаты на время карантина, выписали себе премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн.