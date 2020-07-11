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Ракурс
Снять карантинные ограничения на зарплаты чиновников просит Раду Зеленский — зарплата в Украине

Снять ограничение в 47 тыс. грн на зарплаты судей и чиновников просит Раду Зеленский

11 июл 2020, 10:35
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Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, рассмотрит законопроект № 3708, которым предлагается отменить ограничения на зарплаты судей и чиновников. Речь идет о карантинном размере максимальной зарплаты, которая не должна превышать 47 тыс. грн.

В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом Владимиром Зеленским, парламентариям предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы. В то же время ввели верхнюю границу для зарплат чиновников 13 апреля. Следовательно, если Верховная Рада поддержит этот законопроект, то 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

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Ограничение применяется при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Нацбанка, а также другим должностным и служебным лицам, сотрудникам, оплата труда которых регулируется специальными законами, — говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина. Нардепы 13 апреля внесли изменения в госбюджет, которыми на время карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат («минималка» сейчас составляет 4723 грн).


Кабмин также ограничил зарплату для руководителей исполнительных органов власти и членов наблюдательных советов госкомпаний. Позже Высший совет правосудия заявил, что ограничения судейского вознаграждения нарушают конституционные гарантии независимости судей.

В то же время, в мае сообщалось, что члены Центризбиркома, на которых также распространяется аналогичное ограничение максимального размера зарплаты на время карантина, выписали себе премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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