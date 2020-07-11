Скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників просить Раду Зеленський — зарплата в Україні

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Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок, 13 липня, розгляне законопроект № 3708, яким пропонується скасувати обмеження зарплат суддів та чиновників. Йдеться про карантинні обмеження розміру максимальної зарплати, що не повинна перевищувати 47 тис. грн.

У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, парламентарям пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми. Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня. Таким чином, якщо Верховна Рада підтримає цей проект закону, то 13 липня термін дії обмеження має завершитися.

Обмеження застосовується при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Нацбанку, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину. Нардепи 13 квітня внесли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата зараз становить 4723 грн).

Кабмін також обмежив зарплатню для керівників виконавчих органів влади та членів наглядових рад держкомпаній. Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії незалежності суддів.

Водночас, у травні повідомлялося, що члени Центрвиборчкому, на яких також поширюється аналогічне обмеження щодо максимального розміру зарплати на час карантину, виписали собі премії та відпускні в розмірі 200−300 тис. грн.