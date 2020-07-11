800 нових випадків COVID-19 виявили в Україні — як коронавірус шириться регіонами

https://racurs.ua/ua/n140968-800-novyh-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 липня, підкосив ще 800 осіб. Загальна кількість інфікувань становить 52 843 випадків. Станом на ранок суботи, 11 липня, зафіксовано 27 нових летальних випадків.

861 пацієнт одужав. Загалом в Україні зареєстровано 1372 смерті від коронавірусної інфекції. Одужала 25 661 особа. Хворіють нині — 25 810 пацієнтів. Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Статистика COVID-19 у регіонах станом на 11 липня 2020 року:

Вінницька область — 2 081 (+21)

Волинська область — 2 987 (+55)

Дніпропетровська область — 1 140 (+3)

Донецька область — 758 (+7)

Житомирська область — 1 512 (0)

Закарпатська область — 3 842 (+108)

Запорізька область — 612 (+2)

Івано-Франківська область — 2 971 (+56)

Кіровоградська область — 670 (0)

м. Київ — 6 115 (+125)

Київська область — 2 986 (+46)

Львівська область — 6 882 (+119)

Луганська область — 93 (+3)

Миколаївська область — 477 (+10)

Одеська область — 2 141 (+33)

Полтавська область — 331 (+1)

Рівненська область — 4 520 (+66)

Сумська область — 337 (+5)

Тернопільська область — 2 217 (+43)

Харківська область — 2 621 (+44)

Херсонська область — 204 (+1)

Хмельницька область — 888 (+7)

Чернівецька область — 5 117 (+21)

Черкаська область — 738 (+13)

Чернігівська область — 594 (+2).

Нагадаємо, 9 липня захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. Перемогли хворобу 1016 пацієнтів.