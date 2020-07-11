Астронавти США на Місяці. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n140964-ssha-znayshly-partnera-dlya-osvoiennya-misyacya.html

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Освоювати Місяць спільно будуть Сполучені Штати Америки та Японія в рамках американської програми «Артеміда».

Країни планують висадити на супутник першу жінку і продовжити досліджувати поверхню Місяця. Під час онлайн-зустрічі адміністратор NASA Джим Бриденстайн і міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Коїті Хагіуда підписали Спільну декларацію про наміри. Про це повідомляє прес-центр NASA.



Зауважується, що держави планують співпрацювати в рамках програми «Артеміда». Роль Японії полягатиме в будівництві місячної орбітальної платформи-шлюзу (Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, або Gateway) і у вивченні поверхні Місяця.

У NASA очікують, що вже у 2024 році на поверхню Місяцю вперше ступить нога жінки-астронавта, а у 2028 буде проведено дослідження поверхні супутника.



Отримані знання під час дослідження повинні посприяти відправленню людини на Марс, вважають в NASA.

Зараз Місяць — єдине небесне тіло, де побувала людина і зразки якого були доставлені на Землю для вивчення.

«Артеміда» — програма NASA, в рамках якої запланована висадка людей на Місяць і дослідження поверхні природного супутника Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки хочуть освоювати ресурси Місяця без участі Росії.