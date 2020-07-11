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Ракурс
Чотири авто згоріли вночі у Києві, з’явилися фото — новини Києва

Чотири авто спалахнули вночі у Києві, з’явилися фото і відео

11 лип 2020, 09:23
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Чотири автомобіля згоріли у Києві в ніч на суботу, 11 липня. Інцидент стався у Святошинському районі столиці близько 2.52. Відомо, що автівки були припарковані на узбіччі проїжджої частини. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Загоряння виникло на вул. Чорнобильска, 16/80. По прибуттю, вогнеборці встановили, що на узбіччі проїжджої частини загорівся припаркований автомобіль Renault Sandero, — повідомляє прес-служба управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Чотири авто згоріли вночі у Києві, з’явилися фото

Вогонь швидко розповсюдився на автомобілі, які були припарковані поруч — ВАЗ-2109, Daewoo Lanos та Renault Fluenсe. Вогнеборці ліквідували пожежу о 3.27. Однак, за цей час вогонь повністю знищив два авто — Renault Sandero та ВАЗ-2109.

В автомобілі Daewoo Lanos багажний відсік знищено, також пошкоджено салон, моторний відсік і лакофарбове покриття. Не пощастило й транспортному засобу Renault Fluenсe — пожежа пошкодила передній бампер, моторний відсік, лобове скло та лакофарбове покриття авто.

Причина загоряння встановлюється.

Чотири авто згоріли вночі у Києві, з’явилися фото

Чотири авто згоріли вночі у Києві, з’явилися фото


Нагадаємо, у травні у середмісті Києва вщент згорів автомобіль.

Джерело: Ракурс


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