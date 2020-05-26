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У середмісті Києва вщент згорів автомобіль. Фото: Укрінформ
У середмісті Києва вщент згорів автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138779-u-seredmisti-kyieva-vschent-zgoriv-avtomobil-foto-video.htmlРакурс
Пожежа в Києві сталася на проїжджій частині вулиці Великої Васильківської біля станції метро «Олімпійська».
Вогонь повністю знищив автомобіль «Таврія», пишуть користувачі соцмереж, публікуючи фото і відео з місця події. На них видно, як водії об’їжджали на дорозі авто, що димиться.
За даними очевидців, пожежники оперативно прибули на виклик, але рятувати було вже нічого — машина повністю згоріла за лічені хвилини.
Що стало причиною пожежі та чи є потерпілі, поки що невідомо. Інших незвичних подій у цьому місці не фіксували.
Між тим нагадаємо, що вранці в Києві обірвалося покриття одного з деформаційних швів на Південному мосту.