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Ракурс
В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль. Фото: Укринформ

В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2020, 13:38
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Пожар в Киеве произошел прямо на проезжей части улицы Большая Васильковская близ станции метро «Олимпийская».

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Таврия», пишут пользователи соцсетей, публикуя фото и видео с места происшествия. На них видно, как водители объезжали дымящееся авто на дороге.

По данным очевидцев, пожарные оперативно прибыли на вызов, но спасать было уже нечего — машина полностью сгорела за считанные минуты.

Что стало причиной пожара и есть ли потерпевшие, пока неизвестно. Других необычных происшествий в этом месте не зафиксировали.

В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль. Фото: ZN.UA



В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль. Фото: ZN.UA

Между тем напомним, что утром в Киеве оборвалось покрытие одного из деформационных швов на Южном мосту.

Источник: Ракурс


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