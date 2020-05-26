В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n138779-v-kieve-posredi-dorogi-polnostu-sgorel-avtomobil-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Киеве произошел прямо на проезжей части улицы Большая Васильковская близ станции метро «Олимпийская».

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Таврия», пишут пользователи соцсетей, публикуя фото и видео с места происшествия. На них видно, как водители объезжали дымящееся авто на дороге.

По данным очевидцев, пожарные оперативно прибыли на вызов, но спасать было уже нечего — машина полностью сгорела за считанные минуты.

Что стало причиной пожара и есть ли потерпевшие, пока неизвестно. Других необычных происшествий в этом месте не зафиксировали.

Между тем напомним, что утром в Киеве оборвалось покрытие одного из деформационных швов на Южном мосту.