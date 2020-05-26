В Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация, коммунальщики устраняют поломку. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n138762-v-kieve-na-ujnom-mostu-voznikla-avariynaya-situaciya-kommunalschiki-ustranyaut-polomku-foto.html

Ракурс

В Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация. Произошла поломка одного из старых деформационных швов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В сообщении указано, что оборвалась часть накрывного покрытия одного из старых деформационных швов.

На месте аварии работают специалисты «Киевавтодормоста». Коммунальщики обещают устранить аварию в течение трех-четырех часов.

В связи с аварией, движение в сторону правого берега частично ограничено.

Это осложняет и без того напряженную ситуацию на дорогах Киева, который в последнее время часто стоит в масштабных автомобильных пробках.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром Киев сковали пробки. Уже традиционно на всех мостах столицы затруднено движение, также наблюдаются пробки в центре.