В Днепропетровской области под фурой провалился мост, скриншот видео

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В Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалилась секция расположенного в селе Алексеевка моста через Каховское водохранилище. Вместе с частью моста в воду упала задняя часть грузовика.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому сообщили об этом инциденте во время пресс-конференции в Мариинском парке Киева, взял ситуацию под контроль и поручил своим помощникам узнать больше об обстоятельствах происшествия.

По иронии судьбы, Зеленский сегодня во время пресс-конференции, в частности, касался вопроса необходимости осуществления массового строительства мостов в Украине.

Ну это не из-за меня, — прокомментировал президент этот инцидент, делая соответствующие записи в своем блокноте.

Сообщение об обвале моста в Алексеевке поступило к спасателям сегодня в 10.20, сообщает пресс-служба МВД.

Этот мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье. Его длина составляет 120 м, высота — 5 м. Он состоит из шести металлических секций, длиной по 20 м каждая.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, его причины устанавливаются.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что ищет 3 млрд долларов на строительство в Украине мостов.