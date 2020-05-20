Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Днепропетровской области под фурой провалился мост, скриншот видео

«Это не из-за меня»: Зеленский отреагировал на обвал моста на Днепропетровщине (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая 2020, 14:42
999

В Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалилась секция расположенного в селе Алексеевка моста через Каховское водохранилище. Вместе с частью моста в воду упала задняя часть грузовика.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому сообщили об этом инциденте во время пресс-конференции в Мариинском парке Киева, взял ситуацию под контроль и поручил своим помощникам узнать больше об обстоятельствах происшествия.

По иронии судьбы, Зеленский сегодня во время пресс-конференции, в частности, касался вопроса необходимости осуществления массового строительства мостов в Украине.

Ну это не из-за меня, — прокомментировал президент этот инцидент, делая соответствующие записи в своем блокноте.

Сообщение об обвале моста в Алексеевке поступило к спасателям сегодня в 10.20, сообщает пресс-служба МВД.

Этот мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье. Его длина составляет 120 м, высота — 5 м. Он состоит из шести металлических секций, длиной по 20 м каждая.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, его причины устанавливаются.

В Днепропетровской области под фурой провалился мост, фото: «Оперативний Укр»

В Днепропетровской области под фурой провалился мост, фото: «Мой Днепр»

В Днепропетровской области под фурой провалился мост, фото: «Мой Днепр»



Напомним, Зеленский сегодня заявил, что ищет 3 млрд долларов на строительство в Украине мостов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров