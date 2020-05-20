Новости Украины: Зеленский назвал, чем отличается от Порошенко

https://racurs.ua/n138497-zelenskiy-ya-vsem-otlichaus-ot-poroshenko-i-fiziologicheski-i-kak-prezident.html

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Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции по результатам первого года президентства рассказал, чем отличается от своего предшественника — пятого главы государства Петра Порошенко.

Я стал президентом Украины. Если бы не баллотировался, то президентом стал бы Порошенко. Я спрашиваю у вас, кто для вас лучше: господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский?, — обратился Зеленский к присутствующим представителям СМИ.

В то же время журналисты отметили, что точку в этом вопросе поставит народ Украины на следующих выборах. Также Зеленский рассказал, чем он отличается от экс-главы государства.

Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, я действительно болею за эту страну. Я, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как господин Порошенко, но уважаю язык, уважаю страну, — добавил президент.





Напомним, ранее сегодня Зеленский прокомментировал обнародованные нардепом Андреем Деркачем аудиозаписи якобы телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Он убежден, что украинцы увидят еще много «приключений и приговоров».