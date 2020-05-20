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Новини України: Зеленський назвав, чим відрізняється від Порошенка

Зеленський: Я усім відрізняюся від Порошенка — і фізіологічно, і як президент

20 тра 2020, 14:39
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Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції за результатами першого року президентства розповів, чим відрізняється від свого попередника — п’ятого глави держави Петра Порошенка.

Я став президентом України. Якби не балотувався, то президентом став би Порошенко. То я запитую у вас, хто для вас краще: пан Порошенко на другий термін чи пан Зеленський?, — звернувся Зеленський до присутніх представників ЗМІ.

Водночас журналістка резюмувала, що крапку у цьому питанні поставить народ України на наступних виборах. Також Зеленський розповів, чи він відрізняється від екс-глави держави.

Я всім відрізняюся від Порошенка, як фізіологічно, і як президент. Я чесна, порядна людина, я дійсно вболіваю за цю країну. Я, може, не так гарно спілкуюся українською мовою, як пан Порошенко, але поважаю мову, поважаю країну, — додав президент.



Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський прокоментував оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем аудіозаписи нібито телефонних розмов Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом. На його думку, українці побачать ще багато «пригод і вироків».

Джерело: Ракурс


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