Зеленський про справу Порошенка-Байдена: Все ще попереду, багато пригод і вироків

https://racurs.ua/ua/n138476-zelenskyy-pro-spravu-poroshenka-baydena-vse-sche-poperedu-bagato-prygod-i-vyrokiv.html

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Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції прокоментував оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем аудіозаписи нібито телефонних розмов п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал? Вони так керували країною, що в них ще багато пригод, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що у цій справі реагувати мають правоохоронні органи.

Офіс Венедіктової ще вчора зареєстрував кримінальне провадження через депутата Деркача, мені здається. Я знаю, що це можуть кваліфікувати за статтею «державна зрада», але це питання до правоохоронних органів, — резюмував глава держави.





Нагадаємо, 19 травня нардеп Деркач оприлюднив нібито зроблені у 2015−2016 роках аудіозаписи, на яких люди з голосами, схожими на голоси Порошенка, Байдена та колишнього держсекретаря США Джона Керрі обговорюють низку резонансних питань, серед яких відставка українського генпрокурора Віктора Шокіна та націоналізація «ПриватБанку». Народний обранець стверджує, що отримав ці матеріали від журналістів-розслідувачів.