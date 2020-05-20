Сьогодні відбувається прес-конференція Володимира Зеленського

https://racurs.ua/ua/n138475-zelenskyy-rozpoviv-pro-plany-masshtabnogo-budivnyctva-mostiv-dorig-ta-sportmaydanchykiv.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче увійти в історію, як президент, при якому в Україні побудували дороги.

Про це Зеленський заявив під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку.

Зеленський зазначив, що в дев’ять разів збільшено кількість доріг, які будуть побудовані цього року — до 4,2−4,5 тис. доріг.

Я збираюся жити в Україні й після своєї президентської каденції і хочу їздити по дорогах, щоб люди бачили і мені не було соромно, — наголосив президент.

Зеленський пообіцяв до кінця своєї каденції побудувати всі державні дороги.

Що стосується місцевих доріг — на жаль, там ситуація не така швидка. На жаль, на це ми не маємо вплив, поки що. Але будуть місцеві вибори, я впевнений, що в багатьох містах у нас буде вплив, і ми побудуємо ще всі дороги в містах, — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що шукає 3 млрд доларів на будівництво в Україні мостів. Як приклад він навів міст у Запоріжжі через Дніпро. Зеленський запевнив, що через 2−2,5 роки цей міст буде збудовано.

Це буде один із найбільших мостів за всю історію нашої країни, — зазначив Зеленський.





Зеленський анонсував ще одну велику програму будівництва — спорудження 25 великих спортивних комплексів. Їх планують назвати іменами сучасних видатних осіб у сфері спорту.

Нагадаємо, сьогодні до Маріїнського парку прийшли активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» з плакатом «Зеленський, визнай злив справи Гандзюк».