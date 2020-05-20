Сегодня происходит пресс-конференция Владимира Зеленского

https://racurs.ua/n138475-zelenskiy-rasskazal-o-planah-masshtabnogo-stroitelstva-mostov-dorog-i-sportploschadok.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет войти в историю как президент, при котором в Украине построили дороги.

Об этом Зеленский заявил во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке.

Зеленский отметил, что в девять раз увеличено количество дорог, которые будут построены в этом году — до 4,2−4,5 тыс. дорог.

Я собираюсь жить в Украине и после своей президентской каденции и хочу ездить по дорогам, чтобы люди видели и мне не было стыдно, — подчеркнул президент.

Зеленский пообещал до конца своей каденции построить все государственные дороги.

Что касается местных дорог — увы, там ситуация не такая быстрая. К сожалению, на это мы не имеем влияние, пока. Но будут местные выборы, я уверен, что во многих городах у нас будет влияние, и мы построим еще все дороги в городах, — сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что ищет 3 млрд долларов на строительство в Украине мостов. В качестве примера он привел мост в Запорожье через Днепр. Зеленский заверил, что через 2−2,5 года этот мост будет построен.

Это будет один из крупнейших мостов в истории нашей страны, — отметил Зеленский.





Зеленский анонсировал еще одну большую программу строительства — сооружение 25 крупных спортивных комплексов. Их планируют назвать именами современных выдающихся личностей в сфере спорта.

Напомним, сегодня в Мариинский парк пришли активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» с плакатом «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».