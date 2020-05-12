Дело Гандзюк: Зеленскому возле его дома напомнили об обещании найти заказчиков убийства, фото — Р. Синицын

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Дело Екатерины Гандзюк продолжает вызывать гнев активистов, требующих его справедливого расследования. Сегодня утром к дому в центре Киева, в котором живет президент Владимир Зеленский, пришли активисты из движения «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Возле элитной многоэтажки выставили пикет и включили аудиотреки с напоминанием об обещании президента установить заказчиков нападения на херсонскую активистку. Один из плакатов стилизовали под рекламное объявление, в котором фигурант дела, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, хочет купить квартиру в доме президента.

Прокуроров и президента я уже купил, — так саркастически подписали это объявление.

В инициативе «Кто убил Катю Гандзюк?» считают, что генпрокурор и председатель СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей.

Мы готовы рассказать то, что не интересует генпрокурора. Об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия. Господин Зеленский, не становитесь на грабли предыдущего президента! — прокомментировали протест возле дома Зеленского активисты.

Ранее они приходили с акцией протеста к дому, в котором живет генпрокурор Ирина Венедиктова. Активисты утверждают, что дело Гандзюк должно расследоваться глубже, а досрочное завершение следствия является умышленной ошибкой генерального прокурора.

В конце апреля в СБУ и прокуратуре сообщили о завершении следствия и передаче материалов для ознакомления адвокатам председателя Херсонского областного совета Мангера и уголовного авторитета Алексея Левина (Москаленко). Активисты заявили, что эти действия правоохранителей являются «сливом дела».

Они убеждены, что такая быстрая передача дела в суд поможет Мангеру избежать наказания, поскольку организатор преступления Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничать со следствием. Председатель Херсонского облсовета якобы договорился с Офисом генпрокурора, чтобы получить гарантии неприкосновенности.

В Офисе генпрокурора отреагировали на эти обвинения. Там отметили, что решение о завершении досудебного расследования 27 апреля приняли «в связи с получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения». Поэтому новые процессуальные действия проводиться не будут, несмотря на то, что срок предварительного расследования продлили до 29 июля.