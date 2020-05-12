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Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства, фото — Р.Сініцин

Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства (ФОТО, ВІДЕО)

12 тра 2020, 10:38
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Справа Катерини Гандзюк продовжує викликати гнів активістів, які вимагають її справедливого розслідування. Сьогодні вранці до будинку у середмісті Києва, у якому мешкає президент Володимир Зеленський, прийшли активісти із руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства, фото — Р.Сініцин

Біля елітної багатоповерхівки виставили пікет та включили аудіотреки із нагадуванням про обіцянку президента встановити замовників нападу на херсонську активістку. Один з плакатів стилізували під рекламне оголошення, на якому фігурант справи голова Херсонської облради Владислав Мангер хоче купити квартиру у будинку президента.

Прокурорів і президента я вже купив, — так саркастично підписали це оголошення.

Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства, фото — Р.Сініцин

В ініціативі «Хто вбив Катю Гандзюк?» вважають, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей.

Ми готові розповісти те, що не цікавить генпрокурора. Про відсутність доказів в матеріалах справи і про помилки слідства. Пане Зеленський, не наступайте на граблі попереднього президента! — прокоментували протест біля будинку Зеленського активісти.

Раніше вони приходили з акцією протесту до будинку, у якому мешкає генпрокурор Ірина Венедіктова. Активісти переконують, що справа Гандзюк повинна розслідуватися глибше, а дострокове завершення слідства є умисною помилкою генерального прокурора.

Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства, фото — Р.Сініцин

Наприкінці квітня в СБУ та прокуратурі повідомили про завершення слідства та передачу матеріалів для ознайомлення адвокатам голови Херсонської обласної ради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Активісти заявили, що ці дії правоохоронців є «зливом справи».



Вони переконані, що слідчі дії та негласні слідчі дії незавершені, а швидка передача справи у суд допоможе Мангеру уникнути покарання, оскільки організатор злочину Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. Голова Херсонської облради нібито домовився з Офісом генпрокурора, щоб отримати гарантії недоторканності.

В Офісі генпрокурора відреагували на ці звинувачення. Там зазначили, що рішення про завершення досудового розслідування 27 квітня ухвалили «у зв’язку зі здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників та організаторів нападу». Тому нові процесуальні дії проводитися не будуть попри те, що строк досудового розслідування встановлений до 29 липня.

Джерело: Ракурс


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