Злив справу Гандзюк? Зеленському біля дому нагадали про обіцянку знайти замовників убивства, фото — Р.Сініцин

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Справа Катерини Гандзюк продовжує викликати гнів активістів, які вимагають її справедливого розслідування. Сьогодні вранці до будинку у середмісті Києва, у якому мешкає президент Володимир Зеленський, прийшли активісти із руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Біля елітної багатоповерхівки виставили пікет та включили аудіотреки із нагадуванням про обіцянку президента встановити замовників нападу на херсонську активістку. Один з плакатів стилізували під рекламне оголошення, на якому фігурант справи голова Херсонської облради Владислав Мангер хоче купити квартиру у будинку президента.

Прокурорів і президента я вже купив, — так саркастично підписали це оголошення.

В ініціативі «Хто вбив Катю Гандзюк?» вважають, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей.

Ми готові розповісти те, що не цікавить генпрокурора. Про відсутність доказів в матеріалах справи і про помилки слідства. Пане Зеленський, не наступайте на граблі попереднього президента! — прокоментували протест біля будинку Зеленського активісти.

Раніше вони приходили з акцією протесту до будинку, у якому мешкає генпрокурор Ірина Венедіктова. Активісти переконують, що справа Гандзюк повинна розслідуватися глибше, а дострокове завершення слідства є умисною помилкою генерального прокурора.

Наприкінці квітня в СБУ та прокуратурі повідомили про завершення слідства та передачу матеріалів для ознайомлення адвокатам голови Херсонської обласної ради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Активісти заявили, що ці дії правоохоронців є «зливом справи».

Вони переконані, що слідчі дії та негласні слідчі дії незавершені, а швидка передача справи у суд допоможе Мангеру уникнути покарання, оскільки організатор злочину Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. Голова Херсонської облради нібито домовився з Офісом генпрокурора, щоб отримати гарантії недоторканності.

В Офісі генпрокурора відреагували на ці звинувачення. Там зазначили, що рішення про завершення досудового розслідування 27 квітня ухвалили «у зв’язку зі здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників та організаторів нападу». Тому нові процесуальні дії проводитися не будуть попри те, що строк досудового розслідування встановлений до 29 липня.