В Україні триває запроваджений через епідемію коронавірусу карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138035-shmygal-rozpoviv-scho-bude-z-karantynom-v-ukrayini-pislya-22-travnya.html

Ракурс

Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, продовжать після 22 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє ТСН.

Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати, — зазначив прем'єр-міністр.

В Україні наразі пік захворюваності на коронавірус, зазначив Шмигаль.

Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково, — наголосив прем'єр.

За його словами, в Україні навіть спостерігається невелике зменшення співвідношення кількості нових випадків захворювання до тих, хто вже хворіє. Проте ще не було жодного дня, коли кількість осіб, які одужали, перевищувала або була рівною кількості тих, хто захворів.

Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік, — зазначив прем'єр.

Карантин в Україні запровадили 12 березня. Спочатку він мав тривати три тижні — до 3 квітня, проте згодом уряд кілька разів продовжував його терміни, востаннє - до 22 травня.

Проте з 11 травня в Україні карантинні обмеження послаблюються.

Нагадаємо, в Україні офіційно зафіксовано вже 16 тис. 23 випадки COVID-19.