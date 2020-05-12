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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: за добу померли 17 хворих (ІНФОГРАФІКА)

12 тра 2020, 09:37
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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у 375 осіб. З них 22 дитини та 88 медпрацівників.

Госпіталізовано за добу 116 осіб. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільше офіційно підтверджених випадків коронавірусу за добу — у Чернівецькій (72 випадки) та Рівненській (50 випадків) областях, а також у Києві — 59 випадків.

Померли за добу 17 інфікованих коронавірусом пацієнтів, більшість з яких мали супутні хронічні захворювання. Ще 85 пацієнтів одужали.

Загалом за час пандемії коронавірусу в Україні офіційно виявлено 16 тис. 23 випадки COVID-19, з них 1 тис. 105 дітей та 3 тис. 114 медпрацівників.

Загалом одужали вже 3 тис. 373 хворих, загальна кількість летальних випадків — 425.

За добу здійснено 5 тис. 678 досліджень методом ПЛР.



Коронавірус в Україні, інфографіка: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Нагадаємо, усі співробітники Національної поліції та військовослужбовці Нацгвардії пройдуть тестування на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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