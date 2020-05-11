Пандемія коронавірусу в Європі. Фото: delo.ua

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Європейський Союз попередили про можливий початок другої хвилі поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Країни-члени ЄС повинні бути готовими до такого сценарію, їм вже зараз потрібно вжити необхідних заходів. Про це 11 квітня повідомив журналістам представник Єврокомісії, передає ТАСС.

Відповідно до результатів останньої оцінки ризиків, країни-члени повинні готуватися до другої хвилі, — повідомив посадовець.

Зазначається, що Європейський центр профілактики і контролю захворювань регулярно оцінює ситуацію з пандемією коронавірусу. Фахівці не відкидають того, що нова хвиля COVID-19 може розпочатися попри те, що ситуація з пандемією у більшості країн контрольована.

Як відомо, з початку пандемії коронавірусом у світі заразилися понад 4 млн осіб, близько 280 тис. хворих померли.

Нагадаємо, у Центрі з контролю і профілактики захворювань США заявляли, що нова хвиля коронавірусу може стати ще жахливішою, ніж перша, оскільки вона може збігтися з епідемією сезонного грипу.