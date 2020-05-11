Пандемия коронавируса в Европе. Фото: delo.ua

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Европейский Союз предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Страны-члены ЕС должны быть готовы к такому сценарию, им уже сейчас нужно принять необходимые меры. Об этом 11 апреля сообщил журналистам представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.

Согласно результатам последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне, — сообщил чиновник.

Отмечается, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. Специалисты не исключают того, что новая волна COVID-19 может начаться несмотря на то, что ситуация с пандемией в большинстве стран контролируемая.

Как известно, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. больных умерли.

Напомним, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявляли, что новая волна коронавируса может стать еще более ужасной, чем первая, поскольку она может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.