Українські АЕС. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138020-aes-v-ukrayini-skorotyly-generaciu-energiyi-do-rekordno-nyzkyh-pokaznykiv-tablycya.html

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Атомні електростанції в Україні значно скоротили виробництво енергії.

Станом на 10 травня потужність генерації атомних електростанцій впала до 7,41 тис. МВт. Це становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС. Про це сьогодні повідомляється в матеріалі сайту «Наші гроші» з посиланням на дані державного підприємства «Укренерго».

Вищевказані цифри свідчать про найнижчу потужність АЕС за останні п’ять років на кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання. Вже сьогодні потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис. МВт.

Зазначається, що потужності виробництва енергії на атомних електростанціях скорочуються на тлі загального падіння споживання електрики в Україні. Електроспоживання впало через скорочення виробництва і пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, ДБР розслідує правомірність рішення Мінекоенерго про скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб міністерства, оскільки вже зараз відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6% і може призвести до зупинення енергоблоків АЕС.