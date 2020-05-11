Украинские АЭС. Фото: 112 Украина

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Атомные электростанции в Украине значительно сократили производство энергии.

По состоянию на 10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до 7,41 тыс. МВт. Это составляет 53% от общей установленной мощности АЭС. Об этом сегодня сообщается в материале сайта «Наши гроши» со ссылкой на данные государственного предприятия «Укрэнерго».

Вышеуказанные цифры свидетельствуют о самой низкой мощности АЭС за последние пять лет на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления. Уже сегодня мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс. МВт.

Отмечается, что мощности производства энергии на атомных электростанциях сокращаются на фоне общего падения потребления электричества в Украине. Электропотребление упало из-за сокращения производства и пандемию коронавируса.

Напомним, ГБР расследует правомерность решения Минэкоэнерго о сокращении производства электроэнергии на атомных электростанциях. Следователи начали досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц министерства, поскольку уже сейчас происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6% и может привести к остановке энергоблоков АЭС.