ГБР расследует ситуацию с производством электроэнергии на АЭС. Фото:

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ГБР расследует правомерность решения Минэкоэнерго о сокращении производства электроэнергии на атомных электростанциях.

Следователи уже начали досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В Бюро отмечают, что чиновники утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии на текущий год, которым предприятия государственного сектора атомной отрасли выводятся в резерв и предполагается работа АЭС пониженной мощности энергоблоков. При этом увеличивается объем закупки электроэнергии у частных компаний.

Из-за этого происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6% и может привести к остановке энергоблоков АЭС. Это грозит убытками Государственному бюджету Украины и банкротством стратегически важного государственного объекта.

Напомним, на днях исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила «Энергоатому» отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС. В правительстве таким образом хотят обеспечить дополнительные рынки сбыта атомной электроэнергии.