ДБР розслідує ситуацію з виробництвом електроенергії на АЕС. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n137887-dbr-rozsliduie-zakonnist-obmejennya-vyrobnyctva-elektroenergiyi-na-aes.html

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ДБР розслідує правомірність рішення Мінекоенерго про скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Про це 7 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У Бюро наголошують, що чиновники затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії на поточний рік, яким підприємства державного сектору економіки атомної галузі виводяться в резерв і передбачається робота АЕС зниженій потужності енергоблоків. При цьому збільшується обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Через це відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6% і може призвести до зупинення енергоблоків АЕС. Це загрожує збитками Державному бюджету України та банкрутству стратегічно важливого державного об'єкта.

Нагадаємо, днями виконувач обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець доручила «Енергоатому» відпрацювати можливість майнити криптовалюту на АЕС. В уряді таким чином хочуть забезпечити додаткові ринки збуту атомної електроенергії.