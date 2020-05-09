Цена электроэнергии. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2629-za-iniciativu-minekoenergo-snova-zaplatyat-potrebiteli-cena-elektroenergii-budet-povyshena.html

Ракурс

В случае даже частичной реализации инициатив временного министра Ольги Буславец цену электроэнергии для промышленности придется срочно повышать. За ней придется повышать цены для населения и уравнивать их с промышленными. Смогут ли обанкротившиеся граждане платить по повышенным тарифам?

Цена электроэнергии: атомная энергогенерация vs «зеленая» энергетика

Атомная энергогенерация в Украине формально самая дешевая, как и гидрогенерация. (Если не учитывать, сколько средств нужно на самом деле тратить на их безопасную работу.) Однако в энергобалансе страны не они определяют оптовую цену электроэнергии. Определяющей является самая дорогая в Европе «зеленая» энергетика, прежде всего солнечная. Именно потому, что в строительство солнечных (и ветровых) энергогенерирующих станций инвесторы вложили не менее 2 млрд грн за последний год (хотя шесть месяцев никто не строит — выжидают или ожидают), они и ставят Украину на колени. Ведь электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, единая энергосистема должна принимать и безусловно оплачивать. При этом «зеленая» энергетика в энергобалансе едва достигает 8%, а расходы на ее оплату из корзины энергорынка уже превышают 26%.

Правда, за «зеленую» электроэнергетику «Укрэнерго» как оператор имеет немалые долги. И при таких обстоятельствах они будут только увеличиваться. Ведь в последнее время разрешений на строительство новых солнечных станций уже выданы десятки. Но инвесторы не спешат: хотят точно знать, каким будет «зеленый» тариф, то есть когда инвестиции вернутся и начнут приносить владельцу чистую прибыль.

Никто не против возобновляемых источников энергии, даже наоборот — это современный тренд. Вопрос в балансе различных энергогенераций и их стоимости. В конце-концов, за все заплатит потребитель.

«Гениальное» решение

Если потребителям электроэнергии нечем платить, а ее производство в Украине даже растет, Минэкоэнерго придумало решение — уже 10 мая остановить по меньшей мере три энергоблока АЭС Украины мощностью 3000 МВт. И уменьшить производство еще на пяти энергоблоках. Гениально!

Формально министерство право: за время карантина потребление электроэнергии промышленными предприятиями, по данным оператора ОЭС «Укрэнерго», уменьшилось в среднем на 11%, то есть на 12‒21% в зависимости от энергоемкости производства. Однако большинство граждан во время карантина, находясь дома, и даже в условиях экономного потребления потратили почти тот же объем электроэнергии, что и за аналогичный период 2019 года, если не больше. Хотя за последние годы невозможно корректного сравнивать объемы потребления.

Даже председатель комитета ВР Андрей Герус публично признал, что это недопустимо, и сказал, что в парламенте собирают подписи за отставку Ольги Буславец. А ее распоряжение отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС (мол, таким образом на атомной электроэнергетике правительство может заработать) вообще возмутило парламентария.

Между тем, как сообщал «Ракурс», Государственное бюро расследований изучает правомерность решения Минэкоэнерго о сокращении производства электроэнергии на атомных электростанциях. Также было начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В Бюро отмечают, что чиновники утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии на текущий год, которым предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли выводятся в резерв и предполагается работа АЭС на пониженной мощности энергоблоков. При этом увеличивается объем закупки электроэнергии у частных компаний. Каких именно, ГБР пока не уточняет. Хотя нетрудно догадаться, что речь идет о ТЭС и солнечных станциях, принадлежащих Ринату Ахметову. Ранее СМИ намекали на то, что Герус — ставленник Ахметова. Теперь этот «титул» может получить Буславец, не успев стать министром.

Так или иначе, если с этим энергоделом ГБР быстро не разберется, нас может ждать еще более быстрое повышение цены электроэнергии. А энергорынок — тотальные неплатежи. Кто разрубит этот гордиев узел, каким образом и когда? Ответы на эти вопросы ждут и производители электроэнергии, и ее потребители.

Алла ЕРЕМЕНКО