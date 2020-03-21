Спецпошлина на импорт электроэнергии из РФ. Фото: Pixabay

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Ракурс

Российскую электроэнергию беспошлинно будут поставлять в Украину через Беларусь. Пока законодательно не запретят импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. И пока Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) не будет отделена от соединенной энергосистемы с РФ и Беларусью и не присоединится к европейской.

Поэтому решение Кабинета министров о введении специальной пошлины в размере 65% на импорт российской электроэнергии, антрацитового и коксующего угля для производства электроэнергии и использования в металлургической промышленности малоэффективно. Через Беларусь Россия обходит все запреты (сделает все, чтобы обойти заградительные пошлины с 1 апреля), установленные в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Кто сомневается, что с электроэнергией будет иначе, если и прежде РФ ее поставляла в ОЭС Украины через Беларусь? Или это неизвестно новому министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко? Маловероятно, учитывая его карьерный рост. Самое время максимально задействовать его менеджерские способности, и, в данном случае, не только в аграрном секторе. Особенно учитывая прогнозный баланс электроэнергии на нынешний год.

Минэнерго и защиты окружающей среды прогнозирует увеличение производства электрической электроэнергии из возобновляемых источников до почти 10,3 млрд кВт-часов (в 1,85 раза больше аналогичных показателей 2019 года).

В связи с этим другие производители электроэнергии, по версии Минэнерго, снизят производство электроэнергии. Например, по сравнению с 2019 годом ТЭС и ТЭЦ — на 24,4%, до 42,129 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции — на 21,9%, до 5,088 млрд кВт-часов, АЭС — на 2,8%, до 80,639 млрд кВт-часов.

Насколько внесет коррективы в энергобаланс, прогнозируемый Минэнерго Украины, карантин и коронавирус вообще, на сегодня вопрос риторический. Если кого-то это успокоит, то это вопрос времени.

Ирина ХМАРА