Спецмито на імпорт електроенергії з РФ. Фото: Pixabay

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Ракурс

Російську електроенергію безмитно постачатимуть в Україну через Білорусь. Поки законодавчо не заборонять імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. І поки Об'єднана енергосистема України (ОЕС) не відділена від з'єднаної енергосистеми з РФ і Білоруссю і не приєднається до європейської.

Тому рішення Кабінету міністрів про введення спеціального мита в розмірі 65% на імпорт російської електроенергії, антрацитового і коксівного вугілля для виробництва електроенергії й використання в металургійній промисловості є малоефективним. Через Білорусь Росія обходить всі заборони (зробить все, щоб обійти загороджувальні мита з 1 квітня), встановлені у зв'язку з анексією Криму і війною на Донбасі. Хто сумнівається, що з електроенергією буде інакше, якщо і раніше РФ її постачала в ОЕС України через Білорусь? Або це невідомо новому міністрові розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашку? Малоймовірно, враховуючи його кар'єрний ріст. Саме час максимально залучити його менеджерські здібності, і, в цьому випадку, не лише в аграрному секторі. Особливо з огляду на прогнозний баланс електроенергії на нинішній рік.

Міненерго та захисту навколишнього середовища прогнозує збільшення виробництва електричної електроенергії з поновлюваних джерел до майже 10,3 млрд кВт-год (в 1,85 раза більше за аналогічні показники 2019 року).

З огляду на це інші виробники електроенергії, за версією Міненерго, знизять виробництво електроенергії. Наприклад, у порівнянні з 2019 роком ТЕС і ТЕЦ — на 24,4%, до 42,129 млрд кВт-год, гідроелектростанції — на 21,9%, до 5,088 млрд кВт-год, АЕС — на 2,8%, до 80,639 млрд кВт-год.

Наскільки внесе корективи в енергобаланс, прогнозований Міненерго України, карантин і коронавірус взагалі, на сьогодні питання риторичне. Якщо когось це заспокоїть, то це питання часу.

Ірина ХМАРА