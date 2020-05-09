Ціна електроенергії. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2629-za-iniciatyvy-minekoenergo-znovu-zaplatyat-spojyvachi-cinu-elektroenergiyi-bude-pidvyscheno.html

Ракурс

У разі навіть часткової реалізації ініціатив тимчасової міністерки Ольги Буславець ціну електроенергії для промисловості доведеться терміново підвищувати. За нею доведеться підвищувати ціни для населення і урівнювати їх з промисловими. Чи зможуть збанкрутілі громадяни платити за підвищеними тарифами?

Ціна електроенергії: атомна енергогенерація vs «зелена» енергетика

Атомна енергогенерація в Україні формально найдешевша, як і гідрогенерація. (Якщо не враховувати, скільки коштів треба насправді витрачати на їхню безпечну роботу.) Проте в енергобалансі країни не вони визначають оптову ціну електроенергії. Визначальною є найдорожча в Європі «зелена» енергетика, найперше сонячна. Саме тому, що в будівництво сонячних (і вітрових) енергогенеруючих станцій інвестори вклали щонайменше 2 млрд грн за останній рік (хоча шість місяців ніхто не будує — вичікують чи очікують), вони і ставлять Україну на коліна. Адже електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел, єдина енергосистема має приймати і безумовно оплачувати. При цьому «зелена» енергетика в енергобалансі ледь сягає 8%, а видатки на її оплату з кошика енергоринку вже перевищують 26%.

Щоправда, за «зелену» електроенергетику «Укренерго» як оператор має чималі борги. І за таких обставин вони лише збільшуватимуться. Адже останнім часом дозволів на будівництво нових сонячних станцій вже видано десятки. Але інвестори не поспішають: хочуть напевне знати, яким буде «зелений» тариф, тобто коли інвестиції повернуться і почнуть приносити власнику чистий прибуток.

Ніхто не проти відновлюваних джерел енергії, навіть навпаки — це сучасний тренд. Питання в балансі різних енергогенерацій і їхньої вартості. Врешті, за все заплатить споживач.

«Геніальне» рішення

Якщо споживачам електроенергії немає чим платити, а її виробництво в Україні навіть зростає, Мінекоенерго винайшло рішення — вже 10 травня зупинити щонайменше три енергоблоки АЕС України потужністю 3000 МВт. І зменшити виробництво ще на п’яти енергоблоках. Геніально!

Формально міністерство має рацію: за час карантину споживання електроенергії промисловими підприємствами, за даними оператора ОЕС «Укренерго», зменшилося загалом на 11%, тобто на 12‒21% залежно від енергоємності виробництва. Проте більшість громадян під час карантину, перебуваючи вдома, і навіть за умов економного споживання витратили майже той самий обсяг електроенергії, як за аналогічний період 2019 року, якщо не більше. Хоча за останні роки неможливо коректного порівнювати обсяги споживання.

Навіть голова комітету ВР Андрій Герус публічно визнав, що це неприпустимо, і сказав, що у парламенті збирають підписи за відставку Ольги Буславець. А її розпорядження відпрацювати можливість майнити криптовалюту на АЕС (мовляв, таким чином на атомній електроенергетиці уряд може заробити) взагалі обурило парламентаря.

Тим часом, як повідомляв «Ракурс», Державне бюро розслідувань вивчає правомірність рішення Мінекоенерго щодо скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Також було розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

У Бюро наголошують, що чиновники затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії на поточний рік, яким підприємства державного сектора економіки атомної галузі виводяться в резерв і передбачається робота АЕС на зниженій потужності енергоблоків. При цьому збільшується обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній. Яких саме, ДБР поки що не уточнює. Хоча неважко здогадатися, що йдеться про ТЕС та сонячні станції, які належать Рінату Ахметову. Раніше ЗМІ натякали на те, що Герус — ставленик Ахметова. Тепер цей «титул» може отримати Буславець, не встигнувши стати міністром.

Так чи ні, якщо цій енергосправі ДБР швидко не дасть ради, на нас може чекати ще швидше підвищення ціни електроенергії. А на енергоринок — тотальні неплатежі. Хто розрубає цей гордіїв вузол, яким чином і коли? Відповіді на ці запитання чекають і виробники електроенергії, і її споживачі.

Алла ЄРЬОМЕНКО