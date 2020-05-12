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Ракурс
Twitter буде мітити записи з фейковою інформацією про коронавірус. Фото: Sabah

Twitter буде мітити записи з фейковою інформацією про коронавірус

12 тра 2020, 08:49
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Соцмережа Twitter оголосила про нововведення. Тепер записи, що містять сумнівну інформацію про коронавірус або вводять в оману користувачів, Twitter буде позначати мітками і попереджувальними повідомленнями.

Позначати фейкові записи соцмережа Twitter почала з понеділка, 11 травня, але мітки також будуть встановлені на сумнівних записах, які були опубліковані раніше, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Мітки будуть містити посилання на сторінки в Twitter або на сторінки інших перевірених ресурсів, що містять достовірні відомості про коронавірус. Записи, що містять недостовірну інформацію, будуть видалятися.



У повідомленні Twitter зазначено, що такі дії компанії спрямовані на полегшення пошуку користувачами достовірної інформації у соцмережі, а також на обмеження поширення потенційно шкідливого контенту, який вводить в оману читачів.

Як раніше писав «Ракурс», дві найбільші технологічні компанії Google і Facebook можуть залишити більшу частину співробітників на віддаленій роботі до кінця року. Компанії планують почати відкривати офіси не раніше червня-липня цього року.

Джерело: Ракурс


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