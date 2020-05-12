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Ракурс
Twitter будет метить записи с фейковой информацией о коронавирусе. Фото: Sabah

Twitter будет метить записи с фейковой информацией о коронавирусе

12 мая 2020, 08:49
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Соцсеть Twitter объявила о нововведении. Теперь записи, содержащие сомнительную информацию о коронавирусе или вводящие в заблуждение пользователей, Twitter будет помечать метками и предупреждающими сообщениями.

Отмечать фейковые записи соцсеть Twitter начала с понедельника, 11 мая, но метки также будут установлены на сомнительных записях, которые были опубликованы ранее, сообщается на официальном сайте компании.

Метки будут содержать ссылку на страницы в Twitter или на страницы других проверенных ресурсов, содержащие достоверные сведения о коронавирусе. Записи, содержащие недостоверную информацию, будут удаляться.



В сообщении Twitter указано, что такие действия компании направлены на облегчение поиска пользователями достоверной информации в соцсети, а также на ограничение распространения потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента.

Как ранее писал «Ракурс», две крупнейшие технологические компании Google и Facebook могут оставить большую часть сотрудников на удаленке до конца года. Компании планируют начать открывать офисы не ранее июня-июля этого года.

Источник: Ракурс


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