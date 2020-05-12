Twitter будет метить записи с фейковой информацией о коронавирусе. Фото: Sabah

https://racurs.ua/n138032-twitter-budet-metit-zapisi-s-feykovoy-informaciey-o-koronaviruse.html

Ракурс

Соцсеть Twitter объявила о нововведении. Теперь записи, содержащие сомнительную информацию о коронавирусе или вводящие в заблуждение пользователей, Twitter будет помечать метками и предупреждающими сообщениями.

Отмечать фейковые записи соцсеть Twitter начала с понедельника, 11 мая, но метки также будут установлены на сомнительных записях, которые были опубликованы ранее, сообщается на официальном сайте компании.

Метки будут содержать ссылку на страницы в Twitter или на страницы других проверенных ресурсов, содержащие достоверные сведения о коронавирусе. Записи, содержащие недостоверную информацию, будут удаляться.

В сообщении Twitter указано, что такие действия компании направлены на облегчение поиска пользователями достоверной информации в соцсети, а также на ограничение распространения потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента.

Как ранее писал «Ракурс», две крупнейшие технологические компании Google и Facebook могут оставить большую часть сотрудников на удаленке до конца года. Компании планируют начать открывать офисы не ранее июня-июля этого года.