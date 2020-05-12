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Ракурс
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве и области. Фото: bessarabiainform.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве и области

12 мая 2020, 08:11
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Штормовое предупреждение в Киеве и Киевской области объявлено на сегодня, 12 мая. В Киеве погода днем резко ухудшится, пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Шквальные порывы ветра могут достигать скорости 15−20 м/с, сообщает Гидрометцентр.

В Киевской области ночью прогнозируется небольшой дождь. Днем возможен умеренный дождь с грозами. Местами ожидается выпадение града.



Ночная температура составит 12−15° тепла, днем воздух прогреется до 20° тепла. Во второй половине дня прогнозируется резкое снижение температуры.

Как ранее писал «Ракурс», с 13 мая в западных областях прогнозируют ночные заморозки в воздухе 0−3° мороза. А в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки на почве 0−5° ниже нуля.

Источник: Ракурс


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