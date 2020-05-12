Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина

Ракурс
Синоптики оголосили штормове попередження у Києві та області. Фото: bessarabiainform.com

Синоптики оголосили штормове попередження у Києві та області

12 тра 2020, 08:11
999

Штормове попередження у Києві та Київській області оголошено на сьогодні, 12 травня. У Києві погода вдень різко погіршиться, пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град.

Шквальні пориви вітру можуть сягати швидкості 15−20 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

У Київській області вночі прогнозується невеликий дощ. Вдень можливий помірний дощ із грозами. Місцями очікується випадання граду.



Нічна температура становитиме 12−15° тепла, вдень повітря прогріється до 20° тепла. У другій половині дня прогнозується різке зниження температури.

Як раніше писав «Ракурс», із 13 травня у західних областях прогнозують нічні заморозки в повітрі 0−3° морозу. А у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на ґрунті 0−5° нижче нуля.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів