Синоптики оголосили штормове попередження у Києві та області. Фото: bessarabiainform.com

https://racurs.ua/ua/n138031-synoptyky-ogolosyly-shtormove-poperedjennya-u-kyievi-ta-oblasti.html

Ракурс

Штормове попередження у Києві та Київській області оголошено на сьогодні, 12 травня. У Києві погода вдень різко погіршиться, пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град.

Шквальні пориви вітру можуть сягати швидкості 15−20 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

У Київській області вночі прогнозується невеликий дощ. Вдень можливий помірний дощ із грозами. Місцями очікується випадання граду.

Нічна температура становитиме 12−15° тепла, вдень повітря прогріється до 20° тепла. У другій половині дня прогнозується різке зниження температури.

Як раніше писав «Ракурс», із 13 травня у західних областях прогнозують нічні заморозки в повітрі 0−3° морозу. А у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на ґрунті 0−5° нижче нуля.