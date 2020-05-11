Погода в Україні погіршиться. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138023-gidrometcentr-ukrayiny-poperedyv-pro-rizku-zminu-pogody-v-nyzci-oblastey-ochikuutsya-zamorozky.html

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Погода в Україні в найближчі дні зміниться й стане значно холодніше.

З 13 травня в західних областях прогнозують нічні заморозки у повітрі від 0° до 3° морозу. А в північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на ґрунті 0−5° нижче нуля. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики додали, що в Європі найближчими днями очікується значне похолодання, яке супроводжуватиметься місцями снігопадами та хуртовинами. Основний удар повітряної маси з Арктики відчують жителі країн Прибалтики й Польщі. Несприятливі погодні умови прогнозуються й у крайніх західних областях України, а в Карпатах варто очікувати снігопадів.

Не виключають у Гідрометцентрі і можливість опадів у виді мокрого снігу у Волинській та Львівській областях. Крім того, добове зниження температури в багатьох містах України перевищить 10−15°, що можна кваліфікувати як різку зміну погоди.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що погода в Україні 12 травня погіршиться. За інформацією Гідрометцентр, низку областей накриють дощі, можливі грози.