Погода в Украине ухудшится. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138023-gidrometcentr-ukrainy-predupredil-o-rezkoy-smene-pogody-v-ryade-oblastey-ojidautsya-zamorozki.html

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Погода в Украине в ближайшие дни поменяется и станет значительно холоднее.

С 13 мая в западных областях прогнозируют ночные заморозки в воздухе от 0° до 3° мороза. А в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки на почве 0−5° ниже нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики добавили, что в Европе в ближайшие дни ожидается значительное похолодание, которое будет сопровождаться местами снегопадами и метелями. Основной удар воздушной массы из Арктики почувствуют жители стран Прибалтики и Польши. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются и в крайних западных областях Украины, а в Карпатах стоит ждать снегопадов.

Не исключают в Гидрометцентре и возможности осадков в виде мокрого снега в Волынской и Львовской областях. Кроме того, суточное снижение температуры во многих городах Украины превысит 10−15°, что можно квалифицировать как резкую смену погоды.

Напомним, синоптики сообщали, что погода в Украине 12 мая ухудшится. По информации Гидрометцентр, ряд областей накроют дожди, возможны грозы.