Ракурсhttps://racurs.ua/
Гидрометцентр Украины предупредил о резкой смене погоды: в ряде областей ожидаются заморозкиhttps://racurs.ua/n138023-gidrometcentr-ukrainy-predupredil-o-rezkoy-smene-pogody-v-ryade-oblastey-ojidautsya-zamorozki.htmlРакурс
Погода в Украине в ближайшие дни поменяется и станет значительно холоднее.
С 13 мая в западных областях прогнозируют ночные заморозки в воздухе от 0° до 3° мороза. А в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки на почве 0−5° ниже нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Синоптики добавили, что в Европе в ближайшие дни ожидается значительное похолодание, которое будет сопровождаться местами снегопадами и метелями. Основной удар воздушной массы из Арктики почувствуют жители стран Прибалтики и Польши. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются и в крайних западных областях Украины, а в Карпатах стоит ждать снегопадов.
Не исключают в Гидрометцентре и возможности осадков в виде мокрого снега в Волынской и Львовской областях. Кроме того, суточное снижение температуры во многих городах Украины превысит 10−15°, что можно квалифицировать как резкую смену погоды.
Напомним, синоптики сообщали, что погода в Украине 12 мая ухудшится. По информации Гидрометцентр, ряд областей накроют дожди, возможны грозы.