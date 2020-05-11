Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 12 мая ухудшится. На смену солнечной и малооблачной погоде придут дожди и грозы.

Осадков в ближайшие сутки не обещают только в Луганской области и в Крыму. В Карпатах вероятны осадки в виде мокрого снега. Все остальные регионы будут заливать дожди, поэтому зонтики понадобятся. Несмотря на ухудшение погоды температура воздуха должна оставаться относительно теплой. Температура воздуха ночью ожидается от 7° до 14° тепла, а днем столбики термометров покажут от 11° до 24° выше нуля. В Карпатах возможно значительное похолодание — от 0° до 2° тепла днем и до 2−4° мороза ночью. Ветер ожидается северо-западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 мая будет дождливая, но относительно теплая. Ночью прогнозируют 13−15° тепла, а днем — 19−21° выше нуля. Неблагоприятные погодные условия в виде дождя и гроз синоптики прогнозируют в Харькове. Температура воздуха ночью прогреется до 11−13° тепла, днем 22−24° выше нуля.

Во Львове тоже обещают дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью 7−9° тепла, а днем — 10−12° выше нуля. В Днепре ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 21−23° выше нуля.

В курортной Одессе 12 мая погода тоже будет дождливой, но лишь днем. Температура воздуха в городе ночью ожидается 12−14° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация заявила, что в связи пандемией коронавируса синоптики испытывают недостаток данных наблюдений за погодой с самолетов, поскольку в ряде стран действуют карантинные ограничения.