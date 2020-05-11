Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 12 травня погіршиться. На зміну сонячній та малохмарній погоді прийдуть дощі та грози.

Опадів найближчої доби не обіцяють лише у Луганській області та в Криму. У Карпатах ймовірні опади у виді мокрого снігу. Всі інші регіони заливатимуть дощі, тому парасольки знадобляться. Попри погіршення погоди температура повітря повинна залишатися відносно теплою. Температура повітря вночі очікується від 7° до 14° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 11° до 24° вище нуля. У Карпатах можливе значне похолодання — від 0° до 2° тепла вдень та до 2−4° морозу вночі. Вітер очікується північно-західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 травня буде дощова, але відносно тепла. Вночі прогнозують 13−15° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля. Несприятливі погодні умови у виді дощу та гроз синоптики прогнозують й у Харкові. Температура повітря вночі прогріється до 11−13° тепла, вдень 22−24° вище нуля.

У Львові теж обіцяють дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі 7−9° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля. У Дніпрі очікуються опади у виді дощу. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

У курортній Одесі 12 травня погода теж буде дощовою, але лише вдень. Температура повітря у місті вночі очікується 12−14° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що у зв’язку пандемію коронавірусу синоптики відчувають нестачу даних спостережень за погодою з літаків, оскільки в низці країн діють карантинні обмеження.