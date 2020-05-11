Міжнародний день медичної сестри відзначають 12 травня. Фото: amazingukraine.pro

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Міжнародний день медичної сестри відзначають 12 травня. Святкувати це свято в статусі міжнародного стали з 1965 року. А в 1974 році було прийнято рішення відзначати Міжнародний день медсестри 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл — однієї із засновниць служби сестер милосердя.

У народі 12 травня прийнято вшановувати пам’ять дев’яти мучеників або дев’яти цілителів. Перекази розповідають, що колись у місті Кизик проповідували християнство дев’ять чоловіків. Язичники за віросповідання стратили їх після довгих тортур. Предки назвали їх дев’ятьма цілителями, вважалося, що святі допомагають подолати тілесні хвороби та різні епідемії. В цей день зверталися до них з молитвою і прохали зцілити хворих людей.

У цей день також починали цвісти липи, кульбаби, розпускав бруньки бузок. Крім того, погода цього дня обіцяла сприяти господарчим роботам.

Народні прикмети на 12 травня:

Схід сонця яскравий і ясний — літо буде теплим

Багато хрущів — чекай посухи

Блискавка перед дощем 12 травня — опади будуть йти довго

Бджола 12 травня жалить — від дев’яти недуг рятує, оса — дев’ять недуг несе.

День ангела 12 травня відзначають: Іван, Арсеній та Василь.

Нагадаємо, сьогодні у США відзначається Свято шлунка. Американці називають його днем, коли можна їсти все, що хочеться. Також 11 травня відзначається народне свято Березосік.