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Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая. Фото: amazingukraine.pro

Завтра Международный день медицинской сестры и День девяти целителей

11 мая 2020, 21:53
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Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая. Праздновать этот праздник в статусе международного начали с 1965 года. А в 1974 году было принято решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл — одной из основательниц службы сестер милосердия.

В народе 12 мая принято чествовать память девяти мучеников или девяти целителей. Предания рассказывают, что когда-то в городе Кизик проповедовали христианство девять мужчин. Язычники из-за вероисповедания казнили их после долгих пыток. Предки назвали их девятью врачевателями, считалось, что святые помогают преодолеть телесные болезни и различные эпидемии. В этот день обращались к ним с молитвой и просили исцелить больных людей.

В этот день также начинали цвести липы, одуванчики, распускались почки сирени. Кроме того, погода в этот день обещала способствовать хозяйственным работам.

Народные приметы на 12 мая:



  • Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым
  • Много майских жуков — жди засухи
  • Молния перед дождем 12 мая — осадки будут идти долго
  • Пчела 12 мая жалит — от девяти недугов спасает, оса — девять недугов несет.

День ангела 12 мая отмечают: Иван, Арсений и Василий.

Напомним, сегодня в США отмечается Праздник желудка. Американцы называют его днем, когда можно есть все, что хочется. Также 11 мая отмечается народный праздник Березосок.

Источник: Ракурс


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