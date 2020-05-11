Тестирование на коронавирус. Фото: Ракурс

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Тесты на COVID-19 пройдут все сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

Проверка на коронавирус будет проходить в учреждениях здравоохранения системы Министерства внутренних дел. Специальные тесты и оборудование уже закуплены, а ведомство обладает достаточным возможностями для такой процедуры. Об этом 11 мая заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД, — заверил он.





Геращенко напомнил, что 7 мая парламент принял законопроект № 3380, который обязывает провести тестирование медиков, полицейских и нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении зараженных. По словам заместителя министра, медицинские учреждения МВД обеспечены аппаратами ИВЛ, а врачи уже сталкивались с лечением инфицированных.

Напомним, законопроект № 3380 позволит привлекать врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19.