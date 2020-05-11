Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138028-na-bukovine-vveli-adaptivnyy-karantin-kakie-ogranicheniya-deystvuut-v-oblasti.html

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Адаптивный карантин ввели в Черновицкой области.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных случаев от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ряда ограничений. Об этом 11 мая сообщила Черновицкая ОГА в Facebook.

Таким образом запрещается работа хозяйственных и бытовых магазинов. В регионе не разрешено пребывание в общественных местах без масок и проведение массовых мероприятий. Жители области пока не смогут посещать детские и спортивные площадки. Кроме того, кабинеты стоматологов тоже не откроются.

При этом в области уже разрешено работать заведениям общественного питания. Работа кафе и ресторанов разрешена только на вынос или в режиме доставки. Восстанавливают работу адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи. Свои двери для посетителей откроют и музеи.

В то же время карантин и в дальнейшем будет продолжаться в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Общественный транспорт в Черновцах и пригородные автобусные рейсы тоже запрещены. В ОГА подчеркнули, что особый режим въезда и выезда на Буковине продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 416 случаев заражения. В целом в государстве уже 15 тыс. 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 408 человек, выздоровели 3 тыс. 288 пациентов.