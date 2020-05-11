Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138028-na-bukovyni-zaprovadyly-adaptyvnyy-karantyn-yaki-obmejennya-diut-v-oblasti.html

Ракурс

Адаптивний карантин запровадили у Чернівецькій області.

Обласна комісія ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19 на Буковині, а також рекомендації головного санітарного лікаря області, вирішила продовжити дію низки обмежень. Про це 11 травня повідомила Чернівецька ОДА у Facebook.

Таким чином забороняється робота господарчих та побутових магазинів. В регіоні не дозволено перебування у громадських місцях без масок й проведення масових заходів. Мешканці області поки не зможуть відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Крім того, кабінети стоматологів теж не відкриються.

При цьому в області вже дозволено працювати закладам громадського харчування. Робота кафе й ресторанів дозволена лише на виніс або в режимі доставки. Відновлюють роботу адвокати, нотаріуси, аудитори та психологи. Свої двері для відвідувачів відкриють і музеї.

Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Громадський транспорт у Чернівцях та приміські автобуси теж не виїдуть на маршрути. В ОДА наголосили, що особливий режим в’їзду та виїзду на Буковині продовжує діяти до моменту прийняття окремого рішення щодо зняття обмежень.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 416 випадків зараження. Загалом у державі вже 15 тис. 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 408 осіб, одужали 3 тис. 288 пацієнтів.